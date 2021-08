Starlink approche des 100 000 abonnés

Le 30 juin dernier, Starlink annonçait avoir atteint les 69400 abonnés et ambitionnait déjà les 500 000 utilisateurs d’ici 2022. 40 jours plus tard, le service atteint désormais plus de 90 000 abonnés, soit une progression impressionnante du nombre d’abonnés de 30%. A ce rythme, la barre des 100 000 abonnés sera sans doute franchie d’ici deux petites semaines ! La vitesse de progression de cette base d’abonnés dépend en fait plus des capacités techniques de Starlink que de l’engouement du public : près d’1/2 million de personnes se sont en effet déjà préinscrites (avec versement d’acompte) au service !

Jusqu’à maintenant, le service est en phase de bêta publique (les abonnés sont donc des bêtas testeurs), et Starlink annonce des vitesses de transfert comprises entre 50 et 150 Mbps (si l’on se fie aux premiers retours, cela tourne le plus souvent entre 100 et 120 Mbps). Les débits s’amélioreront encore avec la mise en orbite de nouveaux satellites. L’armada de Starlink compte déjà environ 1700 satellites en orbite basse, mais Elon Musk vise un total de 42000 satellites à l’horizon 2027.