StarLink vise les 500 000 abonnés d’ici l’an prochain

Elon Musk a précisé la stratégie de StarLink lors du WMC de Barcelone. Le patron de SpaceX et de Tesla a fait un premier bilan de la situation actuelle : plus de 69400 personnes seraient abonnées au service satellitaire StarLink et 1700 satellites StarLink tournent en orbite. Ce démarrage a un coût, qui n’est pas encore épongé par les recettes des abonnements actuels, soit 35 millions de dollars pour les antennes, et 7 millions de dollars pour les abonnements.

Elon Musk avoue en effet que chaque pack StarLink dépasse en réalité les 1000 dollars. En d’autres termes, StarLink vend pour l’instant sa technologie à perte. L’entrepreneur milliardaire espère néanmoins que la baisse des coûts de production ainsi que l’augmentation du nombre d’abonnés permettra d’atteindre le point de rentabilité. Et puisque l’on parle de nombre d’abonnés, les ambitions de Musk restent considérables puisque ce dernier vise pas moins de 500 000 abonnés StarLink… d’ici l’an prochain ! Ce chiffre ne devrait pas être trop compliqué à atteindre puisqu’il correspond au nombre de personnes « qui ont passé une commande ou déposé un acompte pour Starlink » si l’on en croit Siva Bharadvaj, ingénieur des opérations de SpaceX.

Avant d’en arriver là, StarLink va devoir investir encore et encore, Elon Musk estimant que « L’investissement total sera plutôt compris entre 20 et 30 milliards (de dollars, Ndlr) » Le retour sur investissement risque d’être assez long.