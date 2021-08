Assassin’s Creed Odyssey passe à 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X/S

Assassin’s Creed Odyssey s’améliore sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S avec le support de 60 FPS (images par seconde). Ce sera possible avec la mise à jour 1.6.0, qui sera disponible ce mardi à 8 heures (heure française). C’est une mise à jour gratuite.

Ubisoft, qui développe Assassin’s Creed Odyssey, donne la taille de la mise à jour 1.6.0 pour le support de 60 FPS. Ce sera environ 370 Mo pour la version Xbox et environ 470 Mo pour la version PlayStation. Ubisoft n’explique pas pourquoi il y a une différence de 100 Mo entre les deux versions. Mais cela reste anecdotique à ce stade, ce serait « inquiétant » si c’était plusieurs Go de différence entre les deux.

Le jeu, qui a vu le jour en 2018, n’a pas le droit à une version spécifique sur PS5 et Xbox Series X/S. Néanmoins, il est possible d’y jouer sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft grâce à la rétrocompatibilité. Assassin’s Creed Odyssey tourne sans problème sur PS5 et Xbox Series X/S, et l’expérience sera meilleure dès demain avec le support de 60 FPS.

Assassin’s Creed Odyssey suit Kassandra et Alexios, descendants de Léonidas et frères et sœurs qui s’emploient à traquer un culte, à rencontrer des personnages historiques et à faire tomber des mythes.