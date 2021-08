Amazon Prime Video sort les millions de dollars pour Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie)

Amazon Prime Video se donne les (gros) moyens pour lutter face à l’ogre Netflix. Si l’on en croit en effet le site Variety (généralement très bien informé), le service de SvoD d’Amazon aurait aligné des millions de dollars pour s’assurer les services de la star hollywoodienne Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World). Chris Pratt est au casting de la production Amazon The Terminal List, et recevrait pas moins d’1,4 million de dollars… par épisode ! C’est près de 4 fois le salaire d’Henry Cavill pour la série Netflix The Witcher. On notera que Chris Pratt était déjà la tête d’affiche du film The Tomorrow War, là encore produit par Amazon.

La série The Terminal List est une adaptation d’un roman de Jack Carr. L’histoire est celle de Reece, un ancien Navy SEAL unique rescapé d’une mission militaire à hauts risques. De retour chez lui, le survivant est en proie aux terribles effets du stress post-traumatique et commence à imaginer qu’une organisation secrète veut attenter à sa vie. Paranoia ou vrai complot ? The Terminal List sera diffusé sur Amazon Prime Video en 2022.