Adobe rachète Frame.io, plateforme de collaboration vidéo, pour 1,27 milliard de dollars

Ce jeudi 19 août, Adobe a annoncé son rachat de Frame.io, une plateforme collaborative pour les monteurs vidéo. Selon Adobe, le montant de ce rachat est de 1,27 milliard de dollars. L’éditeur de la célèbre suite créative Photoshop va récupérer la plateforme de Frame.io pour l’intégrer à ses propres outils comme le logiciel de montage Premiere Pro ou bien encore After Effects. A terme, les monteurs et créatifs pourront collaborer ensemble sur une sorte de plateforme logicielle globale incluant Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, After Effects ainsi que d’autres applications Creative Cloud.

Pour Scott Belsky, Chief Product Officer et EVP de Creative Cloud d’Adobe, ce rachat ouvre une nouvelle ère dans le secteur du travail collaboratif : « Avec cette acquisition, nous accueillons une incroyable équipe orientée client et nous ajoutons les capacités de workflow cloud-native de Frame.io pour rendre le processus créatif plus collaboratif, plus productif et plus efficace afin de libérer davantage la créativité de tous. »