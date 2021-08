Call of Duty Vanguard dévoile sa date de sortie et une bande-annonce

Comme prévu, Activision a présenté aujourd’hui Call of Duty: Vanguard et a dévoilé la date de sortie, en plus de mettre en ligne une bande-annonce. Le jeu sortira le 5 novembre prochain.

Call of Duty: Vanguard prend place pendant la Seconde Guerre mondiale. Le jeu va mettre un accent sur sa campagne solo, qui se concentre sur l’origine des forces spéciales et sera racontée de plusieurs points de vue. L’écrivain de science-fiction Tochi Onyebuchi a travaillé sur l’histoire, en plus de Sledghammer Games (qui développe le jeu). Selon Sledgehammer Games, le récit couvrira « les histoires inédites des héros multinationaux qui ont formé la Task Force One, changeant le cours de l’histoire et ouvrant la voie aux forces spéciales telles que nous les connaissons ». Les personnages seront inspirés de personnalités réelles, comme le lieutenant Polina Petrova, inspirée de la sniper soviétique Lyudmila Pavlichenko, également connue sous le nom de Lady Death.

Bien évidemment, un mode en ligne sera également de la partie. Les joueurs auront le droit à 20 cartes différentes et plusieurs modes de jeu, dont Champion Hill où les joueurs s’affronteront en solo ou en escouade de deux ou trois. Il y aura également un mode Zombies développé par Treyarch, le studio qui s’est occupé de Call of Duty: Black Ops. Il fera le lien avec l’histoire précédente des morts-vivants de Black Ops Cold War.

Call of Duty: Vanguard sortira le 5 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Le jeu sera en concurrence avec Battlefield 2042, qui sortira le 22 octobre.