La mousse de graphène pourrait augmenter la durée de vie de nos batteries

Notre vie quotidienne est jonchée d’appareils électroniques. Qu’il s’agisse des smartphones ou des voitures électriques, tous sont munis d’une batterie. Or, pour que cette dernière puisse nous durer le maximum de temps possible, elle doit faire face à plusieurs problématiques. Et les températures extrêmes en font partie.

Des chercheurs de l’Université Purdue aux Etats-Unis ont cherché un moyen de faire en sorte que les batteries puissent supporter une large plage de températures. Pour ce faire, ils se sont tournés vers un matériau spécial : le graphène.

Le graphène est un excellent conducteur thermique et un redoutable isolant

Pour information, le graphène est un matériau bidimensionnel cristallin, obtenu par l’empilement du carbone. Concrètement, les chercheurs ont conçu une sorte de mousse composée de fines feuilles de carbone superposées, de l’épaisseur d’un atome. Ce matériau offre l’excellent avantage d’être à la fois un excellent conducteur et un redoutable isolant.

Dans les faits, la mousse est placée entre la batterie et un radiateur. En basse température, la mousse de 1,2 mm agit comme un isolant grâce à ses alvéoles d’air. Si la température augmente, la mousse se comprimera progressivement et ses capacités de conduction thermique se mettront alors à l’œuvre. A savoir que la mousse peut se tasser au maximum de 0,2 mm d’épaisseur, mais sa conduction sera multipliée par huit.

Pour l’instant, les chercheurs ont testé ce procédé sur une plage de températures allant de 0 à 30°C.