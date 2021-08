Ce robot à chenilles peut se déplacer n’importe où !

Hebi Robotics, une entreprise qui produit des outils matériels et logiciels qui facilitent la création rapide de robots personnalisés, vient de dévoiler un robot tout terrain. Baptisé Tready, il s’agit d’un robot, à quatre chenilles articulées, capable de surmonter tous les obstacles aussi bien sur terre que sous l’eau. Les chenilles sont placées au bout des bras articulés du robot. Chaque chenille peut être commandée individuellement, placée à plat sur le sol ou encore pivotée sur une extrémité ou une autre. Le robot peut ainsi se déplacer sur la plupart des surfaces, et même les escaliers. Il peut également escalader des obstacles comme un tronc d’arbre ou se sortir d’un trou en orientant chaque chenille séparément.

Un robot tout-terrain qui peut réaliser des missions délicates ou dangereuses

Le robot Tready mesure 110 cm de long, 48,5 cm de large et pèse 25 kg. Il est également certifié IP67, ce qui lui permet de se déplacer à un mètre de profondeur sous l’eau pendant 30 minutes. Par ailleurs, Tready est doté de huit actionneurs qui lui permettent d’atteindre une vitesse de 1,8 km/h. Il est également muni d’une batterie amovible et affiche jusqu’à trois heures d’autonomie. Le robot intègre par ailleurs un mini PC Intel NUC, et il peut être commandé via Wi-Fi grâce à une application mobile. Toutes ses fonctionnalités permettent à Tready d’effectuer des opérations de secours ou encore de mener une inspection sur des sites industriels.

Hebi Robotics explique que Tready peut encore embarquer un LiDAR ou une caméra. En tout cas, le prix de ce robot tout-terrain n’a pas encore été dévoilé. Néanmoins, ce prix ne sera probablement pas au-dessous de 36 000 dollars étant donné que ce n’est « que » le prix des huit actionneurs du robot.