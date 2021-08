Microsoft vous donnera de la cryptomonnaie si vous signalez des œuvres piratées

Vous avez sans doute déjà entendu parler de la blockchain, cette technologie de stockage et de transmission d’informations sans organe de contrôle. La blockchain est également intimement liée aux cryptomonnaies. Justement, le géant des logiciels Microsoft a récemment décidé de créer un système de primes pour les personnes qui signalent des œuvres piratées. Microsoft en dit davantage dans un article récemment paru, intitulé Argus : A Fully Transparent Incentive System for Anti-Piracy Campaigns, qu’il a écrit en collaboration avec des chercheurs de l’Université Carnegie-Mellon et d’Alibaba.

Crédits Pixabay

Microsoft va encore tester Argus en situation réelle

Plus précisément, Microsoft s’appuie sur la blockchain Ethereum pour créer un système qui va rémunérer les personnes signalant des œuvres piratées. A savoir que chaque œuvre protégée sera dotée d’un tatouage numérique. Ce dernier diffèrera sur chaque copie distribuée. Lorsqu’une personne signalera une copie piratée de l’œuvre, la source qui a émis cette copie sera accusée dans la blockchain. Elle pourra faire appel mais si la procédure échoue alors cette source sera marquée coupable et la personne qui l’a signalée recevra une prime en Ethereum. Microsoft a déclaré avoir réduit considérablement le nombre d’opérations nécessaires pour le signalement, passant de plusieurs milliers d’opérations, à seulement 14.

Pour l’heure, Microsoft n’a pas encore testé Argus dans une situation réelle. Néanmoins, l’entreprise affirme que grâce à la blockchain, Argus sera un système transparent et ouvert.