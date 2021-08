Covid-19 : Facebook fait le nettoyage des fausses informations sur les vaccins

Facebook annonce partir à la chasse à la désinformation concernant le vaccin contre le Covid-19, avec le réseau social qui a supprimé plus de 20 millions de publications et plus de 3 000 comptes, pages et groupes depuis le début de la pandémie. Les publications étaient sur Facebook et sur Instagram. Le groupe a par ailleurs ajouté des étiquettes d’information à plus de 190 millions de publications liées au Covid-19. C’est pour mieux informer les utilisateurs.

Une information assez importante n’est pas communiquée par Facebook : combien de personnes ont pu lire les 20 millions de publications avant leur retrait ?

Facebook cherche à répondre aux critiques selon lesquelles ses plateformes ont été utilisées pour répandre la peur des vaccins et des informations trompeuses sur le Covid-19. La société de Mark Zuckerberg a mis en place de nouvelles politiques contre la désinformation liée au Covid-19, notamment en bannissant les récidivistes qui diffusent des informations erronées et en dirigeant les utilisateurs vers un centre d’information central sur le virus.

Au-delà de ces annonces, le groupe fait savoir qu’il va commencer à partager un nouveau rapport trimestriel décrivant les publications publiques les plus consultées sur le service. Le premier rapport comprend les sites Internet les plus consultés sur Facebook, YouTube arrivant en tête de liste, Amazon est juste après.

Facebook déclare que seulement 13% de l’ensemble du contenu de son fil d’actualité comprend un lien vers un site externe, comme un article d’actualité. Plus de la moitié des publications que les utilisateurs voient proviennent de leurs amis ou de membres de leur famille.