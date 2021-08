Boston Dynamics : le robot bipède Atlas s’améliore encore en parcours d’obstacles

Le robot bipède Atlas est de très loin le robot de sa catégorie le plus agile et le plus rapide. Après la course et l’incroyable backflip, Boston Dynamics (qui appartient désormais à Hyundai) est encore parvenu à améliorer ce qui semblait déjà relever de la science fiction. Une vidéo publié le 17 août nous dévoile deux robots Atlas réalisant un parcours d’obstacles absolument sans fautes. Les robots s’élancent et sautent de tables en tables, le tout avec une facilité déconcertante.



Must du must, la fin de ce show se termine avec l’un des deux robots qui prend appuie sur une « main » pour franchir une barrière, sans oublier bien sûr les deux robots réalisant en simultané deux back flips successifs ! C’est bien simple : Atlas se déplace aujourd’hui avec plus d’agilité que bien des robots de synthèses qui peuplaient les films de S.F dans les années 80.