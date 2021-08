Galaxy S22 : les specs en fuite (GPU AMD, Exynos 2200, Snapdragon 898, etc.)

Samsung prépare sa gamme de Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra, et si l’on en croit le leaker Tron, les specs seront vraiment de haut niveau. Le modèle de base afficherait ainsi un écran AMOLED LTPS de 6,06 pouces de diagonale, contre un 6,66 pouces AMOLED (LTPS) pour le S22 Plus et un AMOLED 6,81 pouces LTPO pour le S22 Ultra. Côté batterie, le Galaxy S22 se contenterait d’un 3800 mAh alors que le S22 Plus aurait droit à du 4600 mAh et le S22 Ultra à du 5000 mAh (!). Les capacités de stockage et de RAM sont identiques aux specs du Galaxy S21 (à modèle identique).

S22 (Rainbow)

R=Base, G=Plus, B=Ultra Display (https://t.co/D3piZX1AkS)

R: 6.06″ LTPS

G: 6.55″ LTPS

B: 6.81″ LTPO Camera

No UPC in S22 Series

R/G: 50(w)+12(t)+12(uw)

B: 108(w)+12(t)+12(t)+12(uw)+https://t.co/4oglV6drjh Battery (estimate)

R: 3800

G: 4600

B: 5000 (1/2) — Tron ❂ (@FrontTron) August 15, 2021

Les Galaxy S22 et S22 Plus ont le même bloc photo (soit un capteur principal de 50 Mpx + téléphoto 12 Mpx + 12 Mpx ultra wide) alors que le S22 Ultra bénéficie d’un capteur principal de 108 Mpx et de l’autofocus laser (idem S22 et S22 Plus pour les 2 autres capteurs).

Les gros changements concernent le SoC : le Galaxy S22 sera en effet le premier smartphone Samsung équipé d’un GPU intégré AMD mRDNA couplé à un CPU Exynos 2200. Mais attention, car Samsung prévoit aussi de lancer un S22 équipé du duo Snapdragon 898 + GPU Adreno. L’Europe ayant droit au Galaxy Sx équipé de l’Exynos, il y a donc des chances que le modèle vendu en France soit aussi le plus puissant (en terme d’affichage graphique). Champagne ! Les nouveaux Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra pourraient être commercialisés durant les mois de janvier ou février 2022.