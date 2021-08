Battlefield 2042 : un court métrage de neuf minutes introduit le lore du jeu

Enorme paradoxe, EA vient de nous livrer 9 minutes d’un court métrage sur un jeu… qui n’a pas de mode solo. Exodus pose en effet le « lore » de son FPS compétitif Battlefield 2042 au travers de ses personnages « Spécialistes », une façon comme une autre de donner un peu d’épaisseur à des avatars dont le seul objectif in-game consistera à accumuler un max de points dans des arènes de combats extra larges.

Sans vraie « story » ni mode solo, EA se rattrape donc sur le background des personnages et de la situation qui a pu mener à ces affrontements multijoueurs massifs. Dans le court métrage Exodus, Kimble « Irish » Graves (déjà vu dans Battlefield IV) a rejoint les No-Pats, des citoyens qui ont fondé une sorte de société parallèle sans gouvernement centralisé. Irish est une nouvelle fois interprété en mo-cap par Michael K. Williams (Boardwalk Empire) et l’on note que la réalisation générale, toute en 3D ultra-réaliste, a de quoi impressionner, même les plus blasés.

Battlefield 2042 sera disponible le 22 octobre prochain sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, et PC Windows