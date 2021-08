Forza Horizon 5 : 14 minutes de gameplay inédit (et la vue intérieure) !

IGN nous livre tout beau tout chaud 14 minutes de gameplay (sur Series X) du superbe Forza Horizon 5. Cette longue séquence nous montre à nouveau les sublimes environnements mexicains du jeu (bord de mer, flanc de montagne, bitume, désert) et nous dévoile aussi quelques vraies nouveautés, comme la Toyota Supra (modèle 2020) ou bien encore la Mitsubishi Lancer Evo X GSR. On aperçoit aussi (enfin !) la vue intérieure, qui s’avère franchement impressionnante (encore plus lorsque le véhicule passe sur une grosse flaque d’eau). Les options de customisation sont aussi passées en revue, et il y aura de quoi faire pour les adeptes du Tuning.



Forza Horizon 5 sera disponible le 22 novembre 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X/S. Sur la Series X, le jeu tournera en 4K et 30 fps, ou en 60 fps avec un peu moins de détails graphiques et de définition.