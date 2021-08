Vidéos, notifications… TikTok fait des changements pour les adolescents

TikTok annonce une série de changements en rapport direct avec les utilisateurs adolescents. « Notre ambition est de proposer un environnement sûr et bienveillant pour tous », indique le réseau social.

Du changement pour les adolescents sur TikTok

Désormais, toute personne qui a 16 ou 17 ans et qui s’inscrit sur TikTok verra ses paramètres de confidentialité pour la messagerie directe être réglés par défaut sur « Personne ». Si l’utilisateur souhaite écrire en privé à d’autres utilisateurs, il devra lui-même modifier les paramètres. Quant aux comptes déjà existants, et qui n’auraient encore jamais utilisé la messagerie directe, ils recevront une notification leur demandant de revoir et de confirmer leurs paramètres lors de leur prochaine utilisation de cette fonctionnalité. Ceux qui ont moins de 16 ans ne peuvent pas utiliser la messagerie directe, et ce depuis quelques mois déjà.

Un autre changement pour les adolescents sur TikTok a un rapport avec la publication des vidéos. Toute personne de moins de 16 ans qui publiera sa première vidéo devra choisir quelles sont les personnes pouvant la regarder. Les utilisateurs ne pourront pas la publier tant qu’ils n’auront pas pris de décision. Pour les utilisateurs qui ont entre 13 et 15 ans, cette option est par défaut réglée en mode privé. Ces comptes ont la possibilité de partager leur contenu avec leurs abonnés ou amis, l’option « Tout le monde » étant désactivée. Les duos et collages sont aussi désactivés pour les utilisateurs de moins de 16 ans.



TikTok offre par ailleurs une option pour télécharger les vidéos. Les adolescents de 16 et 17 ans vont avoir des ressources pour bien comprendre le fonctionnement. S’ils décident d’activer cette fonctionnalité, ils recevront une notification leur demandant de confirmer ce choix avant que les autres ne puissent télécharger leur vidéo. Les téléchargements sont désactivés de façon permanente pour le contenu créé par des utilisateurs de moins de 16 ans.

Enfin, il y a du changement pour les notifications. Les utilisateurs entre 13 et 15 ans ne pourront plus en recevoir à partir de 21 heures. C’est à partir de 22 heures pour personnes qui ont 16 ou 17 ans.

« Ces changements témoignent de notre engagement à assurer la sécurité, le bien-être et le respect de la vie privée de notre communauté », déclare TikTok concernant les modifications pour les adolescents. Tout cela va progressivement se mettre en place.