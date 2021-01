Confidentialité : TikTok change ses règles pour les utilisateurs mineurs

TikTok a décidé de renforcer ses règles en ce concerne la protection de la vie privée et la sécurité des utilisateurs mineurs. Le réseau social opère notamment des changements pour ce qui est des paramètres par défaut sur les comptes.

De nouvelles règles par défaut sur TikTok pour les utilisateurs mineurs

Tous les utilisateurs mineurs de TikTok qui ont entre 13 et 15 ans voient leur compte passer en privé. Avec un compte privé, seuls les abonnés acceptés par l’utilisateur peuvent visionner ses vidéos et poster des commentaires. « Nous voulons que nos jeunes utilisateurs puissent prendre des décisions éclairées sur ce qu’ils partagent et auprès de qui ils le font. Ceci suppose de leur laisser le choix d’ouvrir leur compte au public ou non », explique le réseau social.

D’autres changements existent désormais pour les utilisateurs mineurs sur TikTok :

Restriction des options disponibles pour commenter les vidéos créées par des utilisateurs de moins de 16 ans. Ceux-ci peuvent désormais choisir entre « Amis » et « Privé » pour leur compte ; l’option « Tout le monde » a été supprimée

Changement des paramètres « Duo » et « Collage » pour que ces fonctionnalités soient uniquement accessibles sur du contenu créé par des utilisateurs de plus de 16 ans. Pour les utilisateurs âgés de 16 à 17 ans, ces fonctionnalités seront par défaut définies sur « Amis »

Permettre le téléchargement des vidéos qui ont été créés par des utilisateurs de plus de 16 ans exclusivement. Les autres utilisateurs peuvent décider s’ils souhaitent ou non autoriser le téléchargement de leurs vidéos, bien que pour les utilisateurs âgés de 16 à 17 ans, l’option sera par défaut désactivée

L’option « Recommander votre compte à d’autres » sera par défaut désactivée pour les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans.

Ces règles en rejoignent d’autres qui concernent déjà les utilisateurs mineurs sur TikTok. Il faut par exemple avoir plus de 16 ans pour profiter de la messagerie privée et faire des vidéos en direct. Il y a aussi l’achat, l’envoi et la réception de cadeaux virtuels qui sont réservés aux adultes. Enfin, un mode « Connexion Famille » permet les parents d’accompagner leurs enfants.