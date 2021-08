Life is Strange Remastered Collection glisse à 2022 (trailer)

La pandémie de Covid-19 a largement bouleversé le calendrier de sortie des gros éditeurs, et les remous sont encore plus visibles chez les petits studios. Si Dontnod Entertainment a bien fini le développement de Life is Strange True Colors, il n’a pas été possible de débloquer suffisamment de ressources pour Life is Strange Remastered Collection, la version remastérisée de Life is Strange et Life is Strange Before the Storm.

An update from the Life is Strange team pic.twitter.com/0nty0TFMYJ — Life is Strange (@LifeIsStrange) August 11, 2021

La sortie du remaster avait été initialement fixée au 10 septembre prochain, mais l’éditeur Square Enix vient d’annoncer que le lancement serait finalement reporté à l’an prochain : « En raison des défis actuels de la pandémie mondiale, nous souhaitons alléger toute pression supplémentaire sur l’équipe Life is Strange en accordant plus de temps entre la sortie de Life is Strange : True Colors et la collection Life is Strange Remastered. Pour cette raison, nous avons pris la difficile décision de retarder la sortie de Life is Strange : Remastered Collection pour toutes les plateformes (PC, PlayStation, Xbox, Stadia et Switch) jusqu’au début de 2022. »

En revanche, le DLC Wavelenghts prévu pour Life is Strange True Colors sortira bien le 30 septembre prochain.