Affaire Blizzard : le créateur de Diablo 4 quitte la société (et il n’est pas le seul…)

L‘affaire Blizzard continue de faire des (gros) remous. Après le départ du boss de blizzard et du directeur des ressources humaines, c’est au tour des créateurs de quitter le navire. Ainsi, sur la seule journée du mercredi 11 août, 3 des concepteurs/créateurs les plus importantes du studio on claqué la porte. Luis Barriga, créateur de Diablo IV, Jesse McCree, lead designer sur le jeu, ainsi que Jonathan LeCraft, concepteur sur World of Warcraft, ont décidé de quitter Blizzard sans se retourner.

Deux de ces départs semblent directement liés à certains des éléments publiés lors du scandale. Ainsi, Jesse McCree et Jonathan LeCraft font partie de la joyeuse troupe d’employés que l’on voit tout rigolards en train de brandir un poster de Bill Cosby dans une chambre d’hôtel. Blizzard ne commente pas directement la situation en cours, mais semble confirmer à demi-mots que les créateurs ont été tout simplement débarqués : « Nous avons une vivier profond de développeurs talentueux déjà en place et de nouveaux dirigeants ont été assignés lorsque nécessaire. »