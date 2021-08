Toujours plus fou, toujours plus technologiquement avancé. Audi vient de dévoiler le Skysphere, un concept-car cabriolet électrique qui a la particularité… de s’allonger à volonté. Le châssis du véhicule est en effet « étirable » sur 25cm (de 4,94 à 5,19 m). Les changements mécaniques induis par cette innovation ont obligé les ingénieurs d’Audi à placer l’énorme batterie sous les sièges et le tunnel central.

Avec son look racé (inspiré du célèbre cabriolet Horch 853 de 1935) et sa calandre massive Singleframe (avec phares à LEDs), la Skysphere ressemble à s’y méprendre à la Batmobile du Batman d’après guerre ou bien encore au cabriolet (très) allongé du Loup de Tex Avery.

Original aussi, le volant et le pédalier peuvent s’escamoter sous le tableau de bord en mode Grand Touring, une innovation qui tient plus aujourd’hui du fantasme au vu des lenteurs de la technologie de véhicule 100% autonome et de la législation. Dans le mode Sport « avec Volant », le système de direction devient plus agile, avec une garde au sol plus basse et un véhicule plus compact (de 25 cm donc…).

Concernant les perfs pures, la Skysphere passe de 0 à 100 km/h en 4 secondes à peine. La batterie de plus de 80 kWh alimente un moteur développant une puissance de 465 kW (630 ch). Audi ne dit pas un mot sur l’autonomie, ce qui est un peu dommage. Après la Skysphere, qui sera dévoilée au grand public demain 13 août lors du concours de Pebble Beach (Californie), Audi dévoilera plus en détail les concept-cars Grandsphere et Urbansphere, qui doivent préfigurer le futur de la voiture pour le fabricant.