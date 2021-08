GTA 5 sera en 4K à 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X

Sony a grillé la priorité à Rockstar en annonçant que GTA 5 sera disponible en 4K à 60 FPS (images par seconde) sur PS5. On peut naturellement imaginer que ce sera la même chose du côté de Microsoft avec sa Xbox Series X.

L’annonce de Sony pour GTA 5 en 4K à 60 FPS a été faite le PlayStation Blog allemand. Le groupe liste les différents jeux qui vont arriver pour le second semestre de 2021 et il est question du jeu de Rockstar. « Vous n’avez jamais vu la métropole criminelle de Los Santos aussi belle, lorsque la ligne d’horizon brille en 4K grâce à une mise à jour graphique audacieuse et que vous pouvez vous frayer un chemin dans la ville de manière extrêmement fluide grâce au 60 FPS », indique le blog.

Rockstar a déjà annoncé que la version PS5 et Xbox Series X/S de GTA 5 sera disponible le 11 novembre prochain. Le jeu va donc connaître sa troisième génération de consoles. Il avait fait ses débuts sur PS3 et Xbox 360 en 2013. Il a ensuite débarqué sur PS4 et Xbox One en 2014. Et voilà donc maintenant une version spécifique pour PS5 et Xbox Series X/S.

Les meilleurs graphismes ne seront pas les seules nouveautés. En effet, Rockstar a déjà dit que certaines nouveautés au sein du jeu (dans le monde Online) seront exclusives aux joueurs sur les nouvelles consoles.