Facebook ajoute Google Agenda et Photobucket pour l’export de données

Facebook propose désormais Google Agenda et Photobucket pour ce qui est d’exporter vos données. Ils rejoignent ainsi Google Docs, WordPress.com/Jetpack, Koofr, Blogueur, Google Photos, Dropbox et Backblaze B2.

Les utilisateurs de Facebook peuvent désormais transférer leurs photos ou vidéos vers Photobucket et leurs évènements vers Google Agenda. Ce système d’export est tout particulièrement intéressant pour les personnes qui veulent fermer leurs comptes, tout en conservant les données qui ont été postées depuis la création du compte. Cela peut aussi être intéressant pour les personnes qui veulent faire de simples copies.

Le fonctionnement est très simple. Il suffit de se rendre à l’adresse facebook.com/tyi et choisir un service parmi la liste. Vient le moment où vous sélectionnez le ou les fichiers qui doivent être exportés. L’ultime étape consiste à se connecter sur le service (Google Agenda, Photobucket, etc) puis initier le transfert. Le processus est plus ou moins long selon la quantité de données à exporter.

Cette histoire pour faciliter le transfert des données d’une plateforme vers une autre fait suite à une initiative européenne. Il existe d’ailleurs le Data Transfer Project, une collaboration de sociétés engagées dans la création d’un framework commun avec un code source ouvert qui peut connecter deux fournisseurs de services en ligne, permettant une portabilité. Le projet comprend Apple, Facebook, Google, Microsoft, SmugMug et Twitter.