Xiaomi devient le 1er vendeur de smartphones en France, battant Samsung et Apple

Xiaomi frappe très fort, au point de devenir le premier vendeur de smartphones en France, faisant mieux que Samsung et Apple. C’est la première fois que cela arrive, jamais le constructeur chinois n’a eu la première place.

Le cabinet d’analyse Canalys révèle que Xiaomi a eu une part de marché de 30% en France au deuxième trimestre, ce qui lui a permis d’être le premier vendeur de smartphones. Il a connu une croissance importante de 82% par rapport à la même période un an plus tôt. Samsung est deuxième avec une part de 22% et une chute de 42% pour ce qui est des ventes. Apple arrive troisième avec une part de 15% et des ventes en baisse de 6%. Les géants coréen et américain perdent donc du terrain dans l’Hexagone, alors qu’ils dominaient très largement à une époque.

Oppo est quatrième et a réussi à plus que doubler ses ventes (+125%) en l’espace d’un an. Sa part en France est maintenant de 10%. Wiko est cinquième, en léger recul de 3%. Sa part est de 7%.

Au vu du succès en France, Xiaomi a décidé de poster un tweet notant que « ça n’aurait pas été possible sans toute la communauté de Mi Fans et nos partenaires ».

Quand nous sommes arrivés il y a 3 ans personne ou presque ne nous connaissait. Aujourd’hui nous sommes le premier constructeur de smartphones en France. Ça n’aurait pas été possible sans toute la communauté de Mi Fans et nos partenaires. Sans vous. #MERCI 🧡 pic.twitter.com/HJFWhR8IP8 — Xiaomi France (@XiaomiFrance) August 6, 2021

Xiaomi est en tout cas dans une excellente phase. Le cabinet CounterPoint a récemment dévoilé que le constructeur chinois était également premier à l’échelle mondiale avec une part de 17,1%. Samsung est deuxième avec 15,7% et Apple est troisième avec 14,3%. Il faudra voir maintenant si la première place va être maintenue au fil des prochains trimestres.