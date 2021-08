Le 10 août prochain, Xiaomi dévoilera officiellement le Mi Mix 4, un smartphone à priori très haut de gamme qui devrait permettre au fabricant de grappiller encore quelques points de Pdm supplémentaires. Plusieurs leaks du désormais réputé Ice universe confirment certaines « fuites » concernant l’appareil, à savoir un écran AMOLED flexible qui sera largement incurvé en façade et l’absence visible de capteur photo frontal, ce dernier étant probablement placé directement sous la dalle.

The flexible screen panel of Xiaomi MIX4 is very good.We can’t see the traces of UDC. pic.twitter.com/L5lnI45jOF — Ice universe (@UniverseIce) August 4, 2021

Pour ce qui est des spécifications sous le capot, on ne peut que s’en remettre aux nombreuses fuites/rumeurs sur l’appareil. Le Mi Mix 4 serait ainsi équipé d’un processeur Snapdragon 888 épaulé par 8 à 12 Go de RAM, de 256 Go de capacité de stockage, et d’une batterie 5000 mAh avec charge rapide filaire 120 W (mazette !) et 80 W pour la recharge sans fil (re-mazette !).