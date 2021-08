Star Wars The Bad Batch : la saison 2 annoncée pour 2022

Les fans de la série d’animation Star Wars : The Bad Batch vont être ravis d’apprendre qu’il y aura une saison 2 en 2022. Elle sera toujours diffusée sur Disney+. Cette annonce intervient juste avant la fin de la première saison.

Une saison 2 pour Star Wars : The Bad Batch

Star Wars : The Bad Batch suit les clones d’élite et expérimentaux de la Bad Batch (vus dans la dernière saison de Star Wars : The Clone Wars) alors qu’ils trouvent leur voie dans une galaxie en pleine mutation, immédiatement après la Guerre des Clones. Les membres de la Bad Batch – une escouade unique de clones génétiquement différents de leurs frères de l’armée des clones – possèdent chacun une compétence exceptionnelle qui fait d’eux des soldats extraordinairement efficaces et une équipe redoutable.

« Toute l’équipe de Lucasfilm Animation et moi-même souhaitons remercier Disney+ et nos fans pour l’opportunité de continuer à raconter l’histoire du Bad Batch », a déclaré David Filoni, le producteur exécutif de la série. Pour sa part, Michael Paull, le président de Disney+, dit que « les fans ont adopté avec enthousiasme l’action et le drame » de la série. « En tant que lieu de streaming dédié à la franchise Star Wars, nous sommes impatients de découvrir la deuxième saison de cette série d’animation très appréciée des fans ».

Star Wars : The Bad Batch sera de retour pour une deuxième saison en 2022. Retrouvez l'avant-dernier épisode de la saison 1 en streaming dès demain sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/ifCfnF6YYP — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) August 5, 2021

Autant 2021 a été une année tournée autour de Marvel sur Disney+ avec WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver et Loki, autant 2022 devrait se consacrer à l’univers de Star Wars. Plusieurs séries verront le jour, dont la série Obi-Wan Kenobi qui marquera le retour d’Ewan McGregor en tant qu’Obi-Wan Kenobi et Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker/Dark Vador. Le premier a incarné son rôle dans les films I, II et III, là où le second a campé le rôle dans les films II et III.