Réalité virtuelle : Facebook travaille sur un casque permettant de voir les yeux de l’utilisateur

Les casques VR coupent du monde extérieur dit-on. Mais qu’en serait-il si l’on pouvait voir les yeux du porteur du casque ? Impossible ? Au sein du Facebook Reality Labs, l’équipe de Nathan Matsuda travaille pourtant sur plusieurs prototypes de casques VR permettant d’afficher vers l’extérieur les yeux et les mouvements des pupilles du porteur du casque !

Point de magie ici, mais deux caméras situées à l’intérieur du casque et orientées vers les yeux de l’utilisateur. Les mouvements des yeux sont scannés en temps réel et ces données servent à animer une paire d’yeux en 3D réaliste qui est affichée sur un ou deux écrans placés sur la visière du casque (système de reverse passthrough). Le résultat est assez étrange, presque dystopique et inquiétant à vrai dire. On se demande au final s’il ne vaut pas mieux un casque conventionnel que ce bidouillage cyberpunk.

Facebook n’est pas la première société à faire du face tracking à l’intérieur du casque VR. HTC a lancé récemment sur le marché le VIVE Facial Tracker, un accessoire qui scanne les mouvements de la bouche pour les appliquer sur ceux d’un avatar VR.