Windows 365 : Microsoft suspend l’essai gratuit au vu de la demande

Windows 365, le PC dans le cloud de Microsoft, est disponible depuis cette semaine et il y a déjà un arrêt pour l’essai gratuit. Microsoft révèle qu’il y a eu une « demande importante » pour son service et qu’une pause s’impose.

« Suite à une demande importante, nous avons atteint notre capacité pour les essais de Windows 365 », indique le compte Twitter officiel du service de PC dans le cloud. Scott Manchester, le directeur de la gestion du programme de Windows 365 ajoute : « Nous avons constaté une réponse incroyable à Windows 365 et nous devons mettre en pause notre programme d’essai gratuit pendant que nous provisionnons des capacités supplémentaires ».

Officiellement, le service est uniquement disponible pour les entreprises et non le grand public (bien que cela viendra). Les prix s’échelonnent de 18,20€/mois à 147,50€/mois (hors taxe). Le premier tarif donne accès à un PC dans le cloud sous Windows 10 qui dispose d’un processeur virtuel (vCPU), de 2 Go de RAM et de 64 Go d’espace de stockage. La configuration la plus chère permet d’avoir huit processeurs virtuels, 32 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage.

Le point fort de Windows 365 est qu’il est possible d’y accéder simplement avec un navigateur Internet. Cela permet ainsi d’avoir accès au système d’exploitation de Microsoft sur plusieurs supports, dont des tablettes. Microsoft pense réellement que sa solution est intéressante pour les entreprises et leurs employés.