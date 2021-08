Windows 365 est disponible : le PC dans le cloud par Microsoft

Microsoft rend disponible Windows 365, son service qui permet d’avoir un PC dans le cloud et donc accessible n’importe où, tant qu’on dispose d’une connexion Internet. Ce service a été annoncé pour la première fois le mois dernier.

Lancement de Windows 365

Avec Windows 365, les utilisateurs peuvent avoir accès à un PC dans le cloud qui tourne sous le système d’exploitation de Microsoft et ainsi profiter des différents usages qu’offre un ordinateur. Le service est pour l’instant lancé auprès des professionnels/entreprises. Il y a une version Business, qui permet un usage avec 300 personnes au maximum. Il y a aussi une version Entreprise qui n’a pas de limite.

Le premier prix de Windows 365 est de 18,20€/mois (hors taxe). Pour ce prix, on obtient un PC avec un processeur virtuel (vCPU), 2 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage. Les prix s’échelonnent de 18,20€/mois à 147,50€/mois. Pour ce tarif, on dispose de huit processeurs virtuels, 32 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage. Toutes les offres sont à retrouver sur cette page.

Comme nous l’expliquions le mois dernier, le PC dans le cloud peut être consulté depuis un navigateur Internet ou une application. Le PC, qui tourne sur des serveurs de Microsoft, offre un usage complet. Il est possible de faire de la bureautique, gérer les réglages, installer ses propres logiciels et plus encore. Microsoft assure d’ailleurs qu’il garde en mémoire les données des précédentes sessions (logiciels, réglages, etc).

En tout cas, Windows 365 est intéressant pour avoir Windows sur des appareils qui ne peuvent pas l’installer à ce jour. Il est notamment question de tablettes, comme l’iPad. Les premiers tests se veulent plutôt concluants.

Shadow est déjà sur ce créneau

Il existe déjà une solution de cloud computing, française de surcroît : Shadow. Le prix est de 29,99€ et le PC disponible accessible pour ce tarif est plus intéressant que celui de Microsoft au niveau des composants. Mais l’avantage de Microsoft est que le service est disponible immédiatement. Il y a une file d’attente avec Shadow. Aussi, Microsoft mise un peu plus sur la partie bureautique, là où Shadow met l’accent sur le côté jeu vidéo.