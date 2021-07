Windows 365 : Microsoft dévoile son cloud PC avec Windows via un navigateur

Microsoft lève le voile sur Windows 365, son nouveau service de cloud PC qui permet d’avoir accès à une machine sous Windows depuis n’importe où, juste en passant par un navigateur Internet. La machine en question tourne sur les serveurs de Microsoft.

Windows 365 permettra aux utilisateurs d’installer leurs logiciels Windows préférés dans le cloud et d’y accéder à partir du périphérique de leur choix. Ce cloud PC prendra en charge le démarrage instantané selon Microsoft et gardera en mémoire les données des précédentes sessions (logiciels, réglages, etc).

Sans surprise, Windows 365 repose sur Azure Virtual Desktop et fonctionne de manière similaire au service xCloud de Microsoft. Celui-ci permet de jouer à des jeux en streaming.

Il y aura deux éditions de Windows 365 : Business et Enterprise. Il sera possible d’avoir un processeur, 2 Go de RAM et 64 Go de stockage pour l’entrée de gamme, et jusqu’à huit processeurs, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage. Microsoft proposera 12 configurations différentes au total et les entreprises seront en mesure de faire évoluer la puissance de traitement de sorte qu’il y aura beaucoup d’options à choisir.

Le lancement aura lieu le 2 août prochain. Il n’y a pas encore d’information pour le prix, si ce n’est que ce sera un abonnement mensuel. Cela devrait au passage permettre d’avoir Windows sur des appareils qui ne peuvent pas prendre en charge le système d’exploitation. On peut citer l’exemple de l’iPad ou d’une tablette Android. Ce sera également intéressant sur les Mac Apple Silicon.