Déploiement 4G juillet 2021 : Free a été le plus actif, les 3 autres se suivent

Les données concernant le déploiement de la 4G en juillet 2021 sont maintenant disponibles. L’Agence nationale des fréquences (ANFR) montre que les opérateurs n’ont pas pris de vacances, bien qu’ils n’ont pas pour autant été très actifs.

L’opérateur le plus actif pour le déploiement en juillet 2021 a été Free Mobile avec 249 nouveaux sites 4G. Il en compte désormais 20 395 dans toute la France. Bouygues Telecom arrive deuxième avec 189 nouveaux sites 4G, pour un total de 21 989 dans l’Hexagone. SFR vient boucler le podium avec 171 nouveaux sites 4G sur la période, avec un total de 22 300. Orange a donc été le dernier cette fois-ci avec seulement 133 nouveaux sites 4G. L’opérateur historique reste malgré tout le premier si l’on prend en compte le total avec 26 464 sites 4G dans toute la France.

L’ANFR évoque également la 5G, sans entrer autant dans les détails que pour la 4G. L’agence révèle que les sites 5G autorisés ont augmenté de 7,4% tout au long du mois de juillet. Selon les déclarations des opérateurs, 59% des sites autorisés sont techniquement opérationnels.

Les opérateurs continuent de déployer la 4G parce que le réseau reste important et que certains coins de France n’ont toujours pas accès à ce réseau. Dans le même temps, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile doivent investir dans la 5G parce que c’est le nouveau réseau mobile et qu’il se veut important, tout particulièrement pour l’avenir.