Pour la première fois, Xiaomi devient le premier vendeur de smartphones en Europe

Sur le second trimestre 2021, Xiaomi a dépassé Samsung en Europe et devient donc le premier vendeur de smartphones sur le vieux continent. Pour le fabricant chinois, c’est une grande première. Le dernier rapport de Strategy Analytics indique que les ventes de smartphones Xiaomi ont connu une croissance fulgurante sur la période (+67,1%, 25,3% de Pdm et 12,7 millions de mobiles écoulés) tandis que dans le même temps, Samsung perdait quelques plumes (-7%, 24% de Pdm et 12 millions de smartphones). Apple reste solidement ancré à la troisième place et enregistre une progression des ventes de 15,7% (19,2% de Pdm et 9,6 millions d’iPhone).

Loin derrière le trio de tête, Oppo atteint les 5,6% de Pdm (+180% et 2,8 millions de smartphones) et Realme déboule en bas du top 5 avec 3,8% de Pdm… et une croissance de +1800% ! Si l’on en croit Strategy Analytics, Xiaomi aurait principalement cartonné en Russie, Ukraine, Espagne et Italie.