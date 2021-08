Edge 20 : Motorola hausse le niveau sur le photophone

Motorola annonce sa série Edge 20, des smartphones calibrés pour le marché du haut de gamme. Après son rachat par Lenovo, Motorola s’était principalement orienté vers l’entrée de gamme (avec des smartphones bien peu excitants). Cette année, le fabricant change de braquet avec les Motorola Edge 20 Pro, Edge 20 et Edge 20 Lite.

Le Motorola Edge 20 Lite, le modèle le plus accessible, dispose tout de même d’un écran OLED Full HD+ au taux de fréquence de 90 Hz, d’un processeur MediaTek Dimensity 720 épaulé par 8 Go de RAM, de 128 Go de capacité de stockage et d’une batterie 5000 mAh avec la recharge rapide TurboPower 30 W (50% de recharge en 26 minutes).

Le Motorola Edge 20 possède le même écran, mais gagne en puissance avec un Snapdragon 778G de Qualcomm épaulé par 12 Go de RAM. L’espace de stockage est de 256 Go et la batterie affiche une capacité de 4000 mAh. L’Edge 20 Pro reprend les mêmes spécifications hormis une batterie de 4500 mAh et un bloc photo plus costaud, soit un capteur principal de 108 Mpx + ultra grand angle de 16 Mpx + téléobjectif 8 Mpx OIS avec zoom optique x5.

L’Edge 20 dispose globalement du même bloc photo si ce n’est que le téléobjectif est limité à un zoom optique x3. La capacité d’enregistrement vidéo de ces deux modèles grimpe jusqu’à 8K + HDR+. Même le modèle Lite n’est pas vraiment désavantagé : les specs du bloc photo sont quasi identiques, mais le téléobjectif est remplacé par un capteur de profondeur de champ de 2 Mpx. Sur les trois modèles, le capteur frontal est un 32 Mpx.

Les Motorola Edge 20 et Edge 20 Lite seront disponibles à la vente le 3 septembre 2021. Le Motorola Edge 20 Pro arrivera un peu plus tard, le 10 septembre. Les tarifs démarrent à 369 euros pour le Lite (noir graphite), à 499 euros pour le Edge 20 (gris givré et blanc givré) et à 699 euros pour le Edge 20 Pro (bleu nuit). A noter qu’un câble HDMI Type C est inclus dans la boite du modèle Pro.