Est-il réellement possible d’acheter une planète ?

Que feriez-vous si vous étiez immensément riche ? Peut-être que les choses usuelles comme acheter des maisons, des voitures et mener la belle vie ne vous suffiront plus et que vous souhaiterez quelque chose de plus insolite. Comme acheter une planète par exemple ?

Si cette idée vous paraît totalement déjantée, sachez que le rappeur étatsunien Lil Uzi Vert y a sérieusement songé. D’ailleurs, il a déjà trouvé quelle planète acheter : WASP-127 b, qui se trouve à plus de 520 années-lumière de notre Système solaire.

Acheter une planète : est-ce juridiquement possible ?

Apparemment, l’argent ne peut pas tout acheter. En effet, comme nous le rapporte Inverse dans un récent article, il est impossible d’acheter une planète d’un point de vue légale. Pourquoi ? Selon Michelle Hanlon, co-directrice du Centre de droit aérien et spatial de l’Université du Mississipi, aux Etats-Unis, aucune autorité terrestre existante n’est tout simplement pas capable d’enregistrer un tel achat et, par conséquent, d’effectuer le transfert de propriété.

Par ailleurs, le traité de l’espace de 1967, qui régit les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, est plus que formel. Selon ce document, aucun Etat ne peut revendiquer un territoire dans l’espace. L’exception serait le Space Act de 2015, instigué par les Etats-Unis, qui permet à des entreprises étatsuniennes privées d’explorer et d’exploiter les ressources de l’espace. Mais là encore, il n’est pas question de posséder le lieu.

Par conséquent, malgré ce qu’on pourrait croire, les caprices de stars ne sont pas toujours voués de stars à être réalisés. Et ce n’est pas Lil Uzi Vert qui nous dira le contraire.