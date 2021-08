PS5: plus de contrôles parentaux avec la version bêta ?

La PlayStation 5 de Sony a récemment obtenu sa première mise à jour sous forme bêta. Parmi les changements observés, on note la possibilité d’étendre les 667 Go de stockage en ajoutant un disque SSD PC Gen 4. Il est également possible de tester de nouvelles options d’interface utilisateur et d’étendre la prise en charge de l’audio 3D.

Cette mise à jour règle également certains défauts, comme la mise à jour accidentelle du contrôleur DualSense. En effet, avant cette mise à jour, le seul moment où il est possible de mettre à jour la console est au moment du démarrage.

Cette mise à jour bêta facilite certaines fonctionnalités sur la PS5

Si vous ne souhaitez pas accepter de suite la mise à jour mais que vous appuyez par erreur sur le bouton O au lieu de X alors il ne sera pas possible de mettre à jour la console avant 24 heures. Mais dans cette version bêta 2.0, Sony a créé un menu dédié dans Paramètres, puis Accessoires, et Contrôleurs appelé Wireless Controller Device Software. Par ailleurs, cette version bêta va également vous permettre d’éteindre plus facilement la console, rapporte The Verge.

Mis à part ces changements généraux, savez-vous que la PS5 vous permet également de configurer une panoplie de contrôles parentaux pour votre enfant ? Plus précisément, il vous permet de définir les jeux auxquels il peut jouer et vous permet même d’approuver à distance leurs demandes sur le Web. Cette mise à jour bêta permet désormais de voir et de répondre à ces demandes non pas uniquement par e-mail mais aussi via la dernière version de l’application PlayStation mobile.