Comme SpaceX, Blue Origin développera un second étage sur la fusée New Glenn

La société Blue Origin de Jeff Bezos s’est récemment illustrée avec le premier lancement habité de son lanceur New Shepard. Mais les projets de la société aérospatiale ne s’arrêtent pas là. En effet, la société de Jeff Bezos développerait actuellement une fusée de 95 mètres de haut baptisée New Glenn.

Cette fusée devrait proposer une capacité de levage jusqu’à quatorze tonnes en orbite géostationnaire et jusqu’à cinquante tonnes en orbite basse terrestre. Ce second étage de fusée sera également réutilisable et en acier inoxydable. L’objectif de l’entreprise serait ainsi de réduire les coûts d’accès à l’espace.

Blue Origin pourrait tester ce second étage dès cet automne

Jusqu’à présent, Blue Origin se concentrait sur la réutilisation du premier étage de son lanceur. A l’instar de son rival, SpaceX, il visait à poser ce lanceur en mer à la verticale sur une barge dédiée. D’ailleurs, même si le New Glenn n’a pas encore effectué le moindre vol, Blue Origin a déjà pris soin de rectifier certains points en s’appuyant sur l’expérience de SpaceX.

D’après les informations d’Ars Technica, trois sources ont déclaré que Blue Origin a commencé à travailler sur un projet de développement d’un étage supérieur entièrement réutilisable pour son lanceur New Glenn qui pourrait utiliser des réservoirs de propergol en acier inoxydable. Si ce projet de Blue Origin, dénommé « projet Jarvis » se concrétise, alors les premiers tests pourraient commencer dès cet automne au Texas.