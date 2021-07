FIFA 22 : Hervé Mathoux commentera seul, Pierre Ménès n’est pas remplacé

Pierre Ménès ne sera pas là pour FIFA 22 et Hervé Mathoux sera le seul commentateur sur le jeu de football, selon L’Équipe. Electronic Arts a décidé de ne pas faire appel à une autre personne pour l’accompagner. Le présentateur sportif de Canal+ sera donc bien seul au micro.

Hervé Mathoux et Pierre Ménès pour la promo de FIFA 18

Les commentaires des jeux FIFA étaient assurés jusqu’à présent par Hervé Mathoux et Pierre Ménès. Mais Electronic Arts a décidé de se séparer du second suite aux accusations d’agressions sexuelles le concernant. « Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui », indiquait le studio de jeu vidéo au mois de mars. Il ajoutait :

Bien que nous mettions immédiatement fin à notre relation avec Pierre Ménès et que ses commentaires ne seront pas intégrés dans FIFA 22 et les versions ultérieures du jeu, nous sommes sensibles aux désagréments que pourrait causer le retrait de ses commentaires dans le jeu actuel. Les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix.