Shang-Chi : nouvelle affiche et un reportage pour le film Marvel

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, le prochain film Marvel, a le droit à une nouvelle affiche aujourd’hui. Le film sortira le 1er septembre prochain au cinéma. Simu Liu incarne le rôle principal, à savoir le super-héros Shang-Chi.

En plus de la nouvelle affiche pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Marvel propose un reportage de deux minutes. On retrouve notamment l’intervention de Kevin Feige, le président de Marvel Studios, expliquant qu’explorer le personnage de Shang-Chi et l’organisation des Dix Anneaux était important au vu de ce qu’il se passe dans le premier film Iron Man. Celui-ci est notable, puisqu’il a lancé l’univers cinématographique Marvel (MCU) en 2008.

Simu Liu passe également une tête, soulignant qu’il a envoyé un tweet à Marvel quand il y a eu l’annonce de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Il dit en rigolant ne pas regretter, au vu de son arrivée dans le film, qui plus est en tant que rôle principal.

Le casting, en plus de Simu Liu, comprend Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng. Voici le synopsis du film et la bande-annonce :