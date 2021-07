Un mosaïque géante de dominos « Super Mario »… réalisée par un robot !

Le « Géotrouvetou » Mark Rober ne cesse de nous épater par son inventivité. Le youtubeur s’est fait aider par des étudiants et ingénieurs des 4 coins des Etats-Unis pour mettre au point un robot capable de réaliser d’immenses mosaïques de dominos en un temps record ! Dominotor (c’est son nom) est 50 fois plus rapide qu’un être humain lorsqu’il s’agit de poser des petits cubes au sol. Même la championne Lily Hevesh ne peut que s’incliner devant la capacité du robot à poser des dizaines de dominos d’un seul coup au sol. Franchement spectaculaire, la dépose des dominos s’avère rapide, précise, et surtout extrêmement fiable : pas un seul domino ne tremble sur sa base après l’opération

Le robot peut ainsi déposer au sol 300 dominos en une passe, ce qui lui permet de réaliser une fresque géante Super Mario Bros en 24 heures à peine, sachant que la fresque est composée de 100 000 dominos ! Tous les éléments techniques nécessaires à la fabrication de ce robot ont été publiés sur la toile, une « ouverture » typique de ce Youtubeur aussi enthousiaste qu’attachant…