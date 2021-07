Playdate : précommandes ouvertes pour la console à manivelle (aie le prix !)

Les précommandes pour la Playdate sont ouvertes ! La petite console portable, toute jaune et à manivelle, peut désormais être précommandée directement sur le site du fabricant (l’éditeur Panic). Pour rappel, la mini console (67 x 74 x 9mm) dispose d’un écran LCD monochrome (400×240 1-Bit), d’un CPU Cortex M7 tournant à 180 MHz, et d’une batterie suffisante pour fonctionner sans recharge pendant 14 jours (vous avez bien lu !). 24 jeux sont livrés avec la machine, + deux jeux supplémentaires qui se téléchargeront chaque semaine (donc 8 jeux de plus par mois).

Passons donc à ce qui fâche… vraiment. La Playdate est proposée aujourd’hui en préco, mais je suis à peu près certain que beaucoup retirerons le doigt du bouton de paiement au moment de sauter le pas. Pourquoi ? Parce que la console, déjà assez chère à 179 dollars, grimpe dans des niveaux de tarifs absolument insensés une fois appliqués les taxes et les frais de port. Se faire livrer la Playdate en France revient donc en fait à près de 240 dollars (237,44 exactement), soit 200 euros ! A ce niveau de prix réel, la Playdate ne semble plus d’un coup aussi attirante… en tout cas pour ma part (oui, j’avais le doigt sur le bouton… jusqu’à ce que).

Ceci étant dit, sachez que la Playdate Cover, une protection pour la console, peut aussi être précommandée dès aujourd’hui au prix de 29 dollars (+ taxes + frais de port). Autant dire qu’une Playdate + sa cover doit coûter le même prix qu’une Switch Lite. OK, l’originalité c’est chouette, les jeux ont l’air bien fun, mais à ce prix, les 20000 unités produites auront peut-être un peu de mal à trouver preneur (en dehors des Etats-Unis tout au moins).