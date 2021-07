Microsoft : des résultats qui s’envolent vers le Cloud

Ok, le titre de cet article est un peu tiré par les cheveux, mais tout de même : Microsoft a publié il y a quelques heures les résultats de son quatrième fiscal, et c’est peu dire que la firme de Redmond affiche une forme olympique (c’est de saison). Le chiffre d’affaires trimestriel culmine ainsi à 46,2 milliards de dollars (+32% sur un an), largement au dessus des prévisions des analystes (44,3 milliards de dollars). Du côté du bénéfice net, la progression est encore plus spectaculaire, avec un score de 16,50 milliards de dollars, soit une croissance de 47% sur un an !

Dans le détail, c’est bien la division des services dans le nuage, soit l’Intelligent Cloud, qui a tiré vers le haut les chiffres trimestriels. Les services Windows Server, SQL Server et Azure ont enregistré un CA de 17,40 milliards de dollars soit +30% sur un an. Les ventes du seul Azure ont progressé de 51%, après déjà un Q3 en forte hausse (+50%). Derrière, La division Productivity and Business Processes (Office 365 Commercial, Dynamics et Skype) réalise 14,7 milliards de dollars (+25%). Quant à la division Xbox, tout va bien.

Pour le Q3 en cours (soit le premier trimestre fiscal), Microsoft prévoit un chiffre d’affaires compris entre 43,30 et 44,20 milliards de dollars.