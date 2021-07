PlayStation Plus août 2021 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Juste après Microsoft pour ses Xbox, c’est au tour de Sony de lever le voile sur les jeux offerts en août 2021 avec le PlayStation Plus. On retrouve trois titres. Pour rappel, le PlayStation Plus permet de jouer en ligne, d’avoir des remises sur le PlayStation Store et la sauvegarde des jeux sur le cloud.

Le premier jeu du PlayStation Plus offert en août 2021 est Hunter’s Arena: Legends sur PS4 et PS5. C’est un mélange entre RPG et battle royale. 30 joueurs sont sur le champ de bataille, qui se rétrécit petit à petit. Pour augmenter en niveau durant la partie, il vous faut chasser des monstres, trouver des butins, et améliorer intelligemment vos compétences.

Le deuxième titre est Plants Vs Zombies : La Bataille de Neighborville sur PS4. Vous incarnez l’équipe des zombies ou l’équipe des plantes et vous devez affronter l’équipe adverse dans divers modes de jeu en multijoueur. C’est le troisième opus de la série des Plants Vs Zombies : Garden Warfare.

Enfin, le troisième jeu offert du PlayStation Plus offert en août 2021 est Tennis World Tour 2 sur PS4. Une simulation de tennis qui a une équipe de développement différente du premier titre. Elle propose quelques nouveautés comme un système de timing repensé, une nouvelle façon de réaliser les services ainsi que l’introduction de l’arbitrage vidéo.

Les trois jeux pourront être réclamés à compter du 3 août prochain sur le PlayStation Store.