Le robot bipède Cassie parvient à courir sur 5km sans aucun câble

En développement depuis plusieurs années, le robot bipède Cassie a franchi un nouveau pallier il y a quelques jours. Les ingénieurs de l’Université d’Etat de l’Oregon ont encore amélioré l’algorithme d’auto-équilibrage de Cassie, de façon à ce que le robot puisse courir sur de plus longues distances tout en gardant le même équilibre. Un système logiciel de renforcement par apprentissage profond permet ainsi au robot de rectifier à chaque micro seconde une multitude de paramètres et d’affiner le travail d’analyse logiciel à chaque foulée supplémentaire.

Cassie a donc été capable de courir pendant 43 minutes et 49 secondes sur une distance de 5 kilomètres, sans être reliée au moindre câble d’alimentation (ou de transfert de données). Le second essai a été un peu moins concluant : Cassie a bouclé le tour du campus en 53 minutes et 3 secondes, un temps un peu plus long dû à quelques soucis techniques (dont une chute). Cassie n’est pas encore le robot bipède de la S.F, mais on s’en rapproche…