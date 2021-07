Résultats Q2 : Google dépasse les prévisions des analystes

Comme bien d’autres géants de la tech en cette période, Google affiche des résultats explosifs pour son second trimestre 2021. Le géant américain annonce en effet un chiffre d’affaires de 62 milliards de dollars et des bénéfices nets de 18,5 milliards de dollars (un score pas très éloigné des 21 milliards d’Apple). Principale cause de ces bons chiffres, la croissance accélérée des dépenses pubs sur YouTube. Il faut dire que le service de partage de vidéos ajoute désormais une publicité mid-roll sur les vidéos de plus de huit minutes (contre 10 minutes auparavant), de quoi faire grossir très rapidement les recettes publicitaires.

Google précise que le commerce de détail, le tourisme et les services financier sont les secteurs qui ont dépensé le plus en pub durant le trimestre. Résultat de cette frénésie de pubs, YouTube affiche à lui seul un chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars (+83% en un an). Autre motif de satisfaction pour Google, la division cloud perd moins d’argent que l’an dernier (591 millions de pertes contre 1,4 milliards lors du Q2 2020). Au total, les recettes de Google liées à la publicité se montent à 50 milliards de dollars sur la période (29,8 milliards l’an dernier).