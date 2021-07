Oculus Quest 2 : les ventes arrêtées, et un nouveau modèle 128 Go pour le mois d’août

Plusieurs fuitent l’annonçaient depuis quelques semaines : Facebook a confirmé que l’Oculus Quest 2 64 Go sera remplacé dès le 24 août par un modèle avec 128 Go de capacité de stockage. Le prix ne changera pas et restera donc fixé à 349 euros (le modèle avec 256 Go restera bien sûr au catalogue à 449 euros).

D’ici cette date, toutes les ventes d’Oculus Quest 2 sont temporairement suspendues : les utilisateurs signalant des soucis d’irritation cutanée sont en effet de plus en plus nombreux, tant et si bien que Facebook a décidé de remplacer la protection faciale en mousse par une protection en silicone « de qualité médicale ». Cette dernière sera proposée par défaut avec les nouveaux modèles d’Oculus 2 disponibles à la vente au mois d’août (et sur le modèle 256 Go). Les actuels propriétaires d’un casque Oculus 2 peuvent aussi demander le nouvel accessoire, qui leur sera livré gratuitement.

Les premiers signalement d’irritations dues à la protection faciale de l’Oculus Quest 2 remontent au mois de mai de cette année, et avaient déjà abouti à une première suspension des ventes sur la boutique d’e-commerce Amazon.