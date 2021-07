Google Stadia Pro : les jeux offerts en août 2021

Google partage la liste de jeux qui seront offerts tout au long du mois d’août avec Stadia Pro. Cette offre du service de cloud gaming permet de jouer en 4K avec du son surround. Son prix est de 9,99€. Il y a également une offre gratuite pour jouer en 1080p avec du son stéréo.

Les jeux offerts en août 2021 avec Stadia Pro

Le premier jeu offert avec Stadia Pro au mois d’août est Killer Queen Black. Il s’agit d’un jeu d’action et de plate-forme en provenance des studios indépendants Liquidbit et Bumblebear. Le titre propose des affrontements en 5 contre 5 dans le style arcade et un aspect visuel tout de pixels vêtu.

Le deuxième titre est Valkyria Chronicles 4. Le continent imaginaire d’Europa est pris dans les flammes de la seconde guerre européenne entre la Fédération Atlantique et l’Alliance Impériale Autocratique de l’Est. Alors que la victoire semble de plus en plus compromise pour la Fédération, cette dernière lance l’Opération Croix du Nord. Le commandant Claude Wallace et ses amis d’enfance sont envoyés dans le cadre de cette opération… et vous devez découvrir une terrible vérité.

En troisième jeu offert avec Stadia Pro en août, on retrouve GRIME. C’est un jeu de rôle dans lequel vos armes sont vivantes et peuvent muter afin de changer de forme et de fonction, en absorbant vos ennemis. Un monde inconnu et étrange s’offre à vous et vous devez survivre aux horreurs qui s’y déroulent. Explorez l’environnement, abattez vos ennemis et redevenez ce que vous étiez autrefois.

Pour ce qui est du quatrième titre, il s’agit de It Came From Space an Ate Our Brains. C’est un un top-down shooter au style arcade. Dans ce jeu, les aliens ont envahi la Terre et se nourrissent du cerveau des humains. À vous de sauver tout le monde, à l’aide de votre lampe, vos armes et peut-être même quelques pouvoirs.

Enfin, le cinquième jeu offert avec Stadia Pro est Epistory – Typing Chronicles. Il existe toutes sortes de mondes. Certains sont en 3D réalistes, d’autres en cell-shadding, mais ici c’est à quelque chose d’autre que nous avons à faire. Et cette fois-ci nous nous attaquons à un univers bien spécial.

Comme à chaque fois, les jeux restent dans votre bibliothèque à vie tant que vous les réclamez lors de leur gratuité.