Samsung Odyssey Neo G9 : l’écran gaming courbe à affichage mini-LED sera bientôt en vente

Le nouveau monstre gaming est annoncé. Il y a 10 jours environ, Samsung dévoilait l’Odyssey Neo G9, un écran gaming incurvé de 49 pouces au format 32:9 et à technologie d’affichage mini-LED ! Avec sa courbure de 1000R, les gamers auront l’impression de littéralement plonger dans leur jeu favori. Les specifications de ce moniteur hors norme donnent littéralement le tournis : définition 5 120 x 1 440 pixels, contraste statique 1 000 000:1 grâce aux 2 048 zones de rétroéclairage de la dalle mini-LED, HDR 2000 pour une luminosité maximale de 2000 nits (!), compatibilité HDR 10+, couleurs 12 bits, fréquence d’affichage de 240 Hz, temps de réponse d’1ms, 2 ports HDMI 2.1 et tout ce qu’il faut pour satisfaire les joueurs les plus exigeants : VRR, G-Sync, FreeSync et même CoreSync, un équivalent de l’Ambilight de Philips.



Les précommandes pour ce modèle démarreront le 29 juillet prochain… au prix de 2499 dollars. Le tarif pique un peu, mais semble finalement assez logique au vu des spécifications sans concessions. Le Samsung Odyssey Neo G9 sera disponible à la vente le 9 août prochain.