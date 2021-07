Lucasfilm embauche l’auteur de l’excellent deepfake de Luke Skywalker

Lucasfilm a embauché Shamook, un YouTubeur qui réalise des deepfakes saisissants. Il a notamment proposé une meilleure version de Luke Skywalker qui apparait à la fin de la saison 2 de The Mandalorian. Cela peut faire sourire quand on sait qu’il est seul, alors qu’il y a eu toute une équipe sur le résultat « officiel ».

« Industrial Light and Magic [ILM] est toujours à la recherche d’artistes talentueux et a en effet engagé l’artiste qui se présente sous le pseudonyme Shamook », a déclaré un représentant de Lucasfilm à IndieWire. « Au cours des dernières années, ILM a investi à la fois dans l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle comme moyen de produire des travaux d’effets visuels convaincants et il a été formidable de voir la dynamique se développer dans cet espace à mesure que la technologie progresse », a ajouté la société de production qui gère les Star Wars, Indiana Jones et d’autres licences.

Voici la vidéo de Luke Skywalker dans The Mandalorian avec la version d’ILM (à savoir le résultat « officiel ») à gauche et le deepfake de Shamook à droite. Comme on peut le voir, le rendu est meilleur à droite.

Le YouTubeur n’en est pas à son coup d’essai concernant Star Wars. Il a également proposé des améliorations de Wilhuff Tarkin, alias Grand Moff, et de la Princesse Leia que l’on voit dans Rogue One: A Star Wars Story.

L’embauche de Shamook par Lucasfilm pose naturellement des questions. Doit-on s’attendre à avoir plusieurs deepfakes dans la saison 3 de The Mandalorian ? C’est fort possible. Il se pourrait également qu’il intervienne sur la série Obi-Wan Kenobi, sachant que celle-ci se déroule entre l’épisode II et l’épisode III de Star Wars. Mais Shamook ne dit rien à ce sujet. Il indique seulement qu’il travaille chez Lucasfilm « depuis quelques mois ».