Avions, hôtels : l’Europe donne 2 mois à Google pour faire des changements

L’Europe donne deux mois à Google pour apporter de la transparence au niveau de son moteur de recherche pour les avions et les hôtels. La Commission européenne et les autorités chargées de la coopération en matière de protection des consommateurs ont alerté le géant de la recherche avec une lettre.

Dans un communiqué, la Commission européenne explique que les consommateurs doivent savoir comment sont classés les résultats obtenus via le moteur de recherche de Google et si ce classement est influencé par des paiements financiers. Le prix des vols et des hébergements affichés par Google doit correspondre au montant final qui sera demandé au consommateur et inclure les taxes et les frais pouvant être raisonnablement calculés à l’avance.

De surcroit, Google a pour ordre de revoir les conditions générales du Google Store. Selon l’UE, il peut parfois exister un important déséquilibre entre les droits des professionnels et ceux des consommateurs, au désavantage de ces derniers. Google devra par ailleurs retirer ou rendre inaccessibles plus rapidement les contenus violant les règles en matière de protection des consommateurs signalés par les autorités compétentes.

« Il n’est pas admissible que les consommateurs européens soient induits en erreur lorsqu’ils utilisent des moteurs de recherche pour planifier leurs vacances. Nous devons leur donner les moyens de faire leurs choix sur la base d’informations transparentes et impartiales », déclare Didier Reynders, commissaire chargé de la justice.

Google a donc deux mois pour faire le nécessaire et apporter de la transparence. Ses changements seront évalués par la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs. S’ils sont jugés insuffisants, un dialogue de suivi sera engagé. En dernier ressort, les autorités nationales pourraient décider d’imposer des sanctions.