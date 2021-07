Ford sort Mach-Eau, un parfum à l’odeur d’essence !

A l’heure actuelle, les voitures électriques prennent de plus en plus d’envergure et les voitures thermiques subissent de plus de plus une mauvaise presse. Tout cela pour essayer de remédier au réchauffement climatique. Malgré cela, de nombreuses personnes sont encore attachées aux voitures traditionnelles. Le constructeur automobile Ford semble en avoir pris conscience et en a profité pour concevoir un parfum original…un parfum à la senteur d’essence !

Ford a effectivement publié un communiqué surprenant en juillet dans lequel il annonçait la sortie d’un nouveau parfum élaboré par Pia Long, de la British Society of Perfumers. Ce parfum, qui a pour nom « Mach-Eau », sent le pétrole. Il s’adresserait aux propriétaires de véhicules électriques nostalgiques de l’odeur d’essence.

Ford est certain que son parfum séduira n’importe quel utilisateur

L’annonce de ce parfum a également été effectuée à la veille de la sortie du Mach-E GT, la version sportive totalement électrique de la toute première Ford Mustang. Les responsables de Ford expliquent que « Mach-Eau est conçu pour plaire au nez de n’importe quel utilisateur. Un parfum haut de gamme qui mixe les accords fumés, des odeurs de caoutchouc et même un élément « animal » pour rappeler l’héritage de la Mustang, avec une impression de chevaux ».

Ford est ainsi convaincu que cette nouvelle flagrance plaira indubitablement aux anciens conducteurs de voitures à essence. D’autant plus qu’une enquête menée précédemment par le constructeur aurait révélé que 70% des personnes interrogées ont reconnu que l’odeur de l’essence leur manquait. Reste à savoir si ce parfum de Ford fera un carton ou non.