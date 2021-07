LG améliore son masque purificateur d’air high tech

L’année dernière, nous vous rapportions que LG avait dévoilé un masque de protection avec purificateur d’air intégré sur batterie. Pour rappel, ce masque est équipé de trois ventilateurs, de capteurs ainsi que de deux filtres. Il intègre également des lampes UV-LED qui détruisent les germes ainsi que certains virus, dont le Covid-19.

Pour le moment, LG n’a pas dévoilé le prix de ce masque, dénommé PuriCare. Néanmoins, on sait que son lancement est prévu pour le mois d’août et qu’il sera initialement déployé en Thaïlande. En effet, LG compte profiter des jeux olympiques d’été de Tokyo pour faire porter son masque par l’équipe de la délégation thaïlandaise.

La seconde version de ce masque de LG comporte quelques améliorations

LG a dévoilé une première version de son masque en 2020. Néanmoins, depuis la présentation de ce masque, la marque a décidé de mettre au point une seconde version, avec un moteur moins imposant et plus léger. Ce masque est également muni d’un microphone et d’un mini-amplificateur. De plus, une technologie baptisée VoiceOn s’ajoutera à cette combinaison et permettra d’amplifier le son de la voix de son porteur et la rendra clairement audible.

LG a également augmenté la capacité de la batterie à 1 000 mAh, contre 820 mAh auparavant. Néanmoins, cela n’affectera pas l’autonomie du masque, qui restera de huit heures. Le masque prendra deux heures pour retrouver 100% de la batterie, rapporte LG Newsroom.