PlasticARM : l’« internet de tout » passerait par un puce en plastique souple ?

La société britannique ARM vient de présenter sa dernière innovation : le PlasticARM. Il s’agit du prototype d’une nouvelle puce en plastique souple qui permettrait d’ajouter un ordinateur à n’importe quel produit, donnant naissance à l’ « internet of everything », ou l’internet de tout qui serait plus avancé que l’internet des objets. Cette innovation serait également assez abordable pour qu’elle puisse être intégrée aux produits jetables.

Cette puce pourrait être utilisée de plusieurs façons. Par exemple, la date de péremption des bouteilles de lait pourrait être enregistrée sur cette puce pour limiter les pertes lors du stockage. L’entreprise envisage d’ailleurs d’intégrer ces ordinateurs souples et abordables à plus de mille milliards d’objets au cours de la prochaine décennie.

Plusieurs améliorations sont encore à faire sur cette puce en plastique souple

Pour le moment, ce prototype est la puce la plus souple conçue par ARM. Ce prototype est un processeur 32 bits à un seul cœur Cortex-M0 qui peut tourner à une vingtaine de kilohertz. Il est aussi doté de 456 octets de stockage et de 128 octets de RAM. L’entreprise envisage déjà de lever cette limite dans une version ultérieure. On devrait ainsi avoir un vrai ordinateur miniature très souple aussi bien sur le plan logiciel que matériel.

Néanmoins, ce prototype comporte deux inconvénients. D’une part, il mesure 60 mm2 environ, ce qui est 1 500 fois plus grand qu’une puce traditionnelle utilisant le même processeur. D’autre part, ARM annonce une consommation de 21 milliwatts, ce qui est beaucoup par rapport à ce qui est nécessaire. Mais l’entreprise va continuer les recherches afin d’améliorer ce processeur.